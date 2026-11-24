Il Napoli accelera per blindare Scott McTominay grazie a un vertice andato in scena oggi a Manchester tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del centrocampista, Colin Murdock della Murdock Sports Group, all'interno dell'hotel Hyatt Regency dove la delegazione partenopea alloggia in vista della sfida serale di Champions League contro il Manchester City.
Il rinnovo è una priorità per il club azzurro, che vuole puntare su McTominay ancora a lungo. Lo scozzese, arrivato nell'estate 2024, in azzurro ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiano. Il suo contratto scadrà nel 2028 e lo stipendio è di circa 4 milioni di euro netti all'anno.