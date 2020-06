Juventus, è sbarcato Arthur: oggi le visite mediche

SCAMBIO CON PJANIC

Come previsto, Arthur è sbarcato a Torino nella notte (verso l'una l'arrivo all'aeroporto di Caselle, subito dopo il 2-2 a Vigo in cui ha giocato pochi minuti) perché oggi si entrerà nel vivo dello scambio con Pjanic, operazione ormai definita in ogni dettaglio tra Juventus e Barcellona. Oggi visite mediche in Italia per entrambi: il brasiliano coi medici bianconeri, il bosniaco con quelli catalani, rappresentati da un collega che ha accompagnato Arthur nel viaggio.

Dal punto di vista economico la quadra era già stata trovata da giorni: Pjanic valutato 60 milioni, Arthur 70+5 di bonus quindi i bianconeri provvederanno a versare la differenza. I contatti nelle scorse ore sono stati utili a risolvere gli ultimi dettagli, tra i quali le conseguenze in caso di infortunio di un giocatore da qui a fine stagione. In ogni caso servirà chiudere l'affare entro martedì per questioni legate ai rispettivi bilanci.

Arthur è stato accompagnato dall'avvocato Vicente Forés, dal padre Aìlton, dal fratello Paulo Henrique e dall'ex ds catalano Robert Fernàndez, che aveva già curato il passaggio dal Gremio al Barcellona. Le visite mediche di Pjanic si svolgeranno a Torino a causa delle limitazioni dei voli per Barcellona per la pandemia.