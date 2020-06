Scambio Pjanic-Arthur, è tutto fatto: oggi e domani le visite

JUVE

Dopo le parole, i fatti. Per lo scambio Pjanic-Arthur ormai è tutto stabilito e per chiudere la trattativa ormai è solo questione di tempo. Tra oggi e domani dovrebbero essere completate le visite mediche di entrambi i giocatori e definiti gli ultimi dettagli assicurativi sull'operazione. Poi arriveranno le firme. Dopo il poker al Lecce, in giornata Pjanic è atteso in Spagna per i test fisici di routine e per le formalità burocratiche con i blaugrana. Un blitz a cui domenica, dopo la gara del Barça a Vigo, dovrebbe poi seguire quello di Arthur al J Medical per chiudere il cerchio.

Per il grande scambio tra Barcellona e Juve, dunque, ormai siamo alla stretta finale. Bilanci alla mano, del resto, l'affare deve essere completato entro il 30 giugno per accontentare tutti e registrare le plusvalenze che servono a rimpinguare le casse di entrambi i club. Un affare con tanti zeri e anche qualche incognita. Che però ormai sembra aver trovato il via libera di tutti i protagonisti. Giocatori e club. Nel dettaglio, per chiudere l'operazione mancherebbero solo gli ultimi nodi assicurativi da sciogliere. Con ancora due mesi da giocare, infatti, occorre definire con attenzione eventuali problemi contrattuali in caso di infortunio di uno dei due in questo inedito finale di stagione. Per formalizzare lo scambio Pjanic-Arthur ormai è solo questione di ore.