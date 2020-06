Liga: il Barcellona rallenta nonostante Suarez, Messi fa due assist ma resta a secco

SPAGNA

Prosegue con un risultato a sorpresa la 32a giornata della Liga: il Barcellona fa 2-2 a Vigo contro il Celta e, pur portandosi momentaneamente in testa, rischia di scivolare al secondo posto in caso di vittoria del Real domenica. Non bastano la doppietta di Luis Suarez e i due assist di Leo Messi: Iago Aspas firma il pareggio con una punizione nel finale. Nell’altro match l’Athletic Bilbao batte 3-1 il Maiorca.

CELTA VIGO-BARCELLONA 2-2

Prosegue per il Barcellona la maledizione del Balaidos, lo stadio del Celta Vigo in cui i blaugrana non vincono dall’aprile 2015. La squadra di Quique Setien non va oltre il 2-2 contro i galiziani e, pur andando in testa da sola, rischia di scivolare al secondo posto in caso di vittoria del Real Madrid, domenica, in casa dell’Espanyol. Il Barça, che contro l’Athletic aveva vinto ma non convinto pochi giorni fa, stavolta parte forte a passa dopo 20 minuti: Messi ha a disposizione una punizione dal limite dell’area, l’argentino però non tira in porta e serve un cross morbidissimo per Suarez, che lasciato colpletamente da solo nell’area piccola non può far altro che colpire di testa per l’1-0. Il Celta non ci sta a passare per vittima sacrificale e sfiora il pari al 23’, con Brais Mendez che colpisce il palo, e pareggia a inizio secondo tempo, quando Iago Aspas sfrutta una clamorosa amnesia della difesa blaugrana e ispira la rete di Smolov, ben servito in area da Okay Yokuslu. Al 67’ il Barça torna avanti: Messi (che manca anche oggi l’appuntamento con l’atteso gol numero 700 tra Barcellona e nazionale argentina) è bravo a intercettare una palla in area e a servire Suarez, che si gira abilmente e batte Blanco. Il Celta passa però gli ultimi minuti nell’area del Barcellona e gli sforzi degli uomini di Oscar Garcia vengono premiati al minuto 88, quando Iago Aspas calcia splendidamente una punizione dal limite che aggira la barriera e batte Ter Stegen. Per il Celta è un punto fondamentale nella corsa salvezza, mentre il Barça può solo sperare nei rivali cittadini per evitare la fuga del Real Madrid.

ATHLETIC BILBAO-MAIORCA 3-1

Dopo la sconfitta contro il Barcellona di martedì i baschi di Gaizka Garitano conquistano tre punti senza troppa fatica contro un Maiorca sempre più in crisi. L’Athletic gioca in scioltezza nel primo tempo, va in vantaggio con un rigore di Raul Garcia al 16’ e raddoppia otto minuti dopo con un gran destro rasoterra di Ohian Sancet sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti si rifanno sotto al 70’ grazie a un rigore guadagnato dall’ex Palermo Trajkovski e trasformato da Budimir, vecchia conoscenza di Crotone e Sampdoria, ma i baschi chiudono definitivamente i conti al 90’, con un bel contropiede concretizzato da Villalibre che vale il 3-1. L’Athletic torna così in corsa per l’Europa, mentre la sconfitta costa caro al Maiorca, che resta terzultimo a -6 dalla zona salvezza.

