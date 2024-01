La Juventus piomba su Samardzic, è sorpasso sul Napoli

l'intrigo

Il ds bianconero Giuntoli trova l'accordo col papà di Samardzic, il Napoli ha l'intesa con l'Udinese. E il Brighton osserva

La telenovela Samardzic è a un passo dal replay. Come la scorsa estate il passaggio all'Inter era saltato all'ultimo ora anche il Napoli rischia la beffa: non tanto per l'inserimento del Brighton, che è reale ma per il momento piuttosto defilato, quanto per l'irruzione della Juventus che, tramite il lavoro nell'ombra di Cristiano Giuntoli, ha trovato l'accordo col papà del giocatore, cosa che ancora non è riuscita al club di De Laurentiis (che dal canto suo, però, ha già l'intesa con l'Udinese).

La passione di Giuntoli per Samardzic, scrive il Corriere dello Sport, è cosa vecchia, risale all'anno scorso quando il dirigente avrebbe già voluto portarlo a Napoli. Ora il ds bianconero ha messo la freccia convincendo il centrocampista sia dal punto di vista economico, pronto un contratto da 3 milioni di euro l'anno contro i 2 più bonus prospettati dal Napoli, sia per il progetto, in un momento in cui gli azzurri sembrano nel caso e invece i bianconeri sono tornati a lottare per lo scudetto.

Resta ancora da trovare la quadra con l'Udinese e la Juve ragiona in tal senso sperando in un accordo simile a quello chiuso nel 2021 per Locatelli col Sassuolo: prestito oneroso e pagamento dilazionato nel tempo. Gli azzurri avevano trovato la quadra con Pozzo per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Con il sì del giocatore i bianconeri credono di aver ormai superato la concorrenza anche se a Napoli si attende una mossa da Aurelio de Laurentiis, un rilancio per portare di nuovo Samardzic dalla sua parte.

In tutto questo da non sottovalutare il Brighton con il fascino della Premier League. Il duello sembra Juve-Napoli ma, ormai si sa, quando si parla di Samardzic non si può escludere nulla...

