Juventus, Ramsey vuole restare e blocca in mercato: può complicare Locatelli

CAMBIO STRATEGIA

Il centrocampista gallese vuole convincere il nuovo tecnico, ma senza la cessione blocca un tesoretto per i bianconeri

Il futuro del rapporto tra Aaron Ramsey e la Juventus è tutto da scrivere. Dopo aver dichiarato espressamente la volontà di cambiare aria dopo due stagioni da incubo, soprattutto per il trattamento avuto dal punto di vista fisico, secondo i media britannici Ramsey avrebbe scelto di restare in bianconero per giocarsi le proprie carte con Massimiliano Allegri. La dirigenza sta già valutando le offerte per l'ex Arsenal, ma il centrocampista sarà in ritiro con la squadra.

Dopo l'extra di vacanze dovuto alla partecipazione all'Europeo con il Galles, eliminato in malomodo dalla Danimarca agli ottavi, Ramsey sarà dunque presente alla Continassa almeno per i primi allenamenti a dispetto delle voci che lo davano già vicino a un accordo con l'Everton o comunque a un ritorno in Premier League. A cambiare le carte in tavola sulla volontà del giocatore di lasciare l'Italia e la Juventus sarebbe stato - secondo Sky Sports UK - il ritorno di Allegri in panchina, tecnico che al momento della firma di Ramsey con i bianconeri era ancora alla guida della Juventus prima dell'avvicendamento con Sarri. Il gallese vuole essere allenato dall'allenatore livornese.

L'obiettivo di Ramsey sarebbe quello di convincere Allegri prendendosi la propria rivincita sul calcio italiano e onorando il contratto in scadenza nel 2023, ma se il gallese dovesse alla fine restare i piani della Juventus per il centrocampo cambierebbero notevolmente sia dal punto di vista economico che da quello tattico anche in sede di mercato. I suoi 7 milioni di euro netti a stagione rendono difficile la cessione remunerata discretamente bene, bloccando anche altre opzioni in entrata - ovvero Locatelli.

Vedi anche juventus Ramsey saluta la Juventus: "Due anni frustranti, farò di tutto per andare via"