Juventus, primo contatto Comolli-David: il canadese apre ai bianconeri

Mentre la squadra è impegnata in Usa al Mondiale per Club, il calciomercato della Juventus accelera per chiudere il suo primo grande colpo in attacco. La trattativa per portare a Torino Jonathan David, che dal 1 luglio sarà svincolato, è entrata nella sua fase più calda nella serata di lunedì, quando il direttore generale dei bianconeri Damien Comolli ha avuto un primo contatto interlocutorio con l'entourage del giocatore, che ha molti corteggiatori e un debole per la Signora.