Inter-Juve ai quarti del Mondiale per Club: si può. Le combinazioni per il Derby d'Italia a stelle e strisce

Psg primo, Botafogo secondo e Atletico Madrid eliminato in compagnia del Seattle per colpa della differenza reti. Con l'inizio della terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, ecco arrivare i verdetti definitivi: nel girone B il club brasiliano non è riuscito a tenersi stretta la prima posizione davanti ai francesi di Luis Enrique, freschi vincitori della Champions League. E così va componendosi anche il tabellone della competizione, dove finora era presente solo il Flamengo. I rossoneri infatti, dopo due match giocati, sono certi di chiudere al primo posto il girone D (dove è presente anche il Chelsea di Maresca).