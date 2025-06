Il Nottingham Forest preme per Mbangula e Weah: c'è l'ok della Juve alla cessione

Il Nottingham Forest punta al doppio colpo in casa Juventus. Il club inglese infatti, ha intensificato i contatti con il club bianconero per Samuel Mbangula e Timothy Weah trovando anche una base d'accordo. Il club allenato da Nuno Espírito Santo avrebbe messo sul piatto ben 22 milioni di euro, più bonus, trovando un ok di massima del club piemontese.