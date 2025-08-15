Calvert-Lewin firma con il Leeds: contratto fino al 2028
15 Ago 2025 - 17:31
15 Ago 2025 - 17:31
Dominic Calvert-Lewin è un nuovo calciatore del Leeds. Il club inglese ha annunciato ufficialmente la firma dell'attaccante 28enne rimasto svincolato dopo l'avventura all'Everton. Per il bomber contratto fino al 2028.
