Mercato

Calvert-Lewin firma con il Leeds: contratto fino al 2028

15 Ago 2025 - 17:31

Dominic Calvert-Lewin è un nuovo calciatore del Leeds. Il club inglese ha annunciato ufficialmente la firma dell'attaccante 28enne rimasto svincolato dopo l'avventura all'Everton. Per il bomber contratto fino al 2028.

I più visti di Mercato

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Leoni vola in Premier, Slot lo aspetta a Liverpool: "È fatta"

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Calciomercato live

Calciomercato live

Lookman, le promesse tradite: in passato toccò anche a Vieri e Cassano

19:14
La Juve punta Hjulmand: la clausola con lo Sporting Lisbona è scaduta
18:40
Liverpool: ufficiale Leoni dal Parma
18:02
Il Lipsia ingaggia Romulo come sostituto di Sesko
17:31
Calvert-Lewin firma con il Leeds: contratto fino al 2028
17:04
Dalla Francia: il Lille su Pavard, la posizione dell'Inter