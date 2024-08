Juventus, primo contatto col Liverpool per Chiesa

MANOVRE BIANCONERE

Il Barcellona non affonda per l'esterno bianconero e Giuntoli prova a chiudere con i Reds: ha fretta perché c'è da provare il colpo Sancho

Federico Chiesa ha la valigia in mano anche se solo all'ultimo scoprirà la destinazione del suo biglietto aereo. Proprio in queste ore il Barcellona dovrà decidere se fargli spazio e liberare, da regolamento della Liga, un posto in rosa, oppure mollare la presa. L'impressione è che i blaugrana siano in difficoltà con le liste e per questo l'agente del giocatore Ramadani e Giuntoli si sono incontrati a cena per discutere della destinazione alternativa. Che risponde al nome del Liverpool.

Vedi anche juventus Juve: ufficiale Conceiçao in prestito dal Porto: "Voglio vincere titoli, è quello che mi chiedono" I Reds e la Juventus hanno avuto il primo contatto: operazione da circa 15 milioni di euro più 5 di stipendio al giocatore. Gli inglesi sono molto interessati e anche Chiesa, che avrebbe sposato il progetto Barça più che volentieri, è comunque attratto anche da un'avventura in Premier League. Sta di fatto che la sua uscita dalla Continassa pare imminente, forse addirittura c'è già stata visto che ieri l'ex viola non si è visto al centro di allenamento bianconero. La sua partenza, unita magari a quella di Kostic, spalancherebbe le porte a un nuovo innesto.

Jadon Sancho per essere precisi, con il quale la Signora ha un accordo da tempo. L'esterno è in uscita dal Manchester United, ma sulle sue tracce c'è ance il Chelsea, che punta a un clamoroso scambio con Sterling. La Juve dal canto suo non può affondare finché non avrà risolto la questione Chiesa. Con i Red Devils c'è già un'intesa di massima per una cessione in prestito senza obbligo di riscatto e una quota sostanziosa del lauto stipendio di Sancho a carico del club proprietario del cartellino. Sarebbe l'ultimo grande colpo di un'estate scoppiettante per la capolista di Serie A.