Juventus, preparativi allo Stadium: "Benven..."

08/06/2019

Ormai sembra chiaro: la prossima sarà la settimana decisiva per il nuovo allenatore della Juventus. Una foto postata su Twitter dal collega Luca Momblano, che per noi collabora alla rubrica Cuore Tifoso, ha scatenato diversi tifosi bianconeri: si vede un addetto che prepara lo striscione "Benven..." sulla facciata dello Stadium. C'è chi spera sia per il sostituto di Allegri, anche solo per mettere fine al tormentone, ma è più che altro un "Benvenuti azzurri" visto che martedì l'Italia giocherà contro la Bosnia proprio allo Stadium.