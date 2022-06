Juventus-Pogba, oggi l'incontro decisivo

POGBACK

Il francese sempre più vicino al ritorno a Torino, visite e firma i primi giorni di luglio

Oggi può essere il giorno decisivo per il ritorno alla Juventus di Paul Pogba. E' In programma infatti per la giornata un nuovo incontro tra l'agente del francese, l'avvocato Rafaela Pimenta, e la dirigenza bianconera per limare gli ultimi dettagli dell'accordo. C'è da trovare l'intesa definitiva sulla durata del contratto, che potrebbe essere un quadriennale oppure un triennale con opzione per il quarto anno. L'annuncio di Pogba alla Juve dovrebbe arrivare nei primi giorni di luglio, quando il francese è atteso a Torino per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

È iniziato, dunque, il countdown per il ritorno a Torino di Pogba sei anni dopo l'addio. Da oggi, ogni giorno può essere quello giusto per l’annuncio del Pogback: il francese torna nel posto dove è diventato grande e riparte dagli otto titoli vinti in bianconero per rilanciarsi e diventare ancora più grande, probabilmente con la numero 10 sulle spalle.

Vedi anche juventus Tra la Juve e Di Maria si inserisce... Tevez