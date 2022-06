Tra la Juve e Di Maria si inserisce... Tevez

OSTACOLO A SORPRESA

Lì'Apache, neo allenatore del Rosario Central, pronto a farsi avanti con il "Fideo": "Vorrei che venisse, lo chiamerò"

Ogni giorno potrebbe essere quello giusto, ma, intanto la risposta definitiva di Angel Di Maria alla Juve continua a non arrivare. L'argentino è in vacanza a Ibiza con tra le mani l'offerta dei bianconeri: 7 milioni di euro a stagione con contratto annuale e opzione per un secondo anno a suo favore. Non si capisce se il "Fideo" stia aspettando altre squadre o se non sia convinto dell'opzione Juve, sta di fatto che a Torino hanno deciso di aspettare. Ancora non si sa per quanto, ma l'impressione è che questi potrebbero essere gli ultimi giorni, prima di virare su altre piste.

Vedi anche juventus La Juve tenta Di Maria: possibile blitz per "Fideo" e famiglia a Torino Di questo impasse sembra volerne approfittare anche Carlos Tevez, fresco di nomina ad allenatore del Rosario Central, guarda caso la prima squadra di Di Maria e suo obiettivo dichiarato dove chiudere la carriera dopo i Mondiali. "L'Apache", infatti, non ha nascosto il suo sogno, dopo aver svelato la sua fonte di ispirazione per il nuovo ruolo in panchina. "Conte è il mio modello, mi ha insegnato molto alla Juventus. Cercherò di far giocare la squadra un po’, anche la metà, di come giocano le sue. Di Maria? Ora non potrei parlarci. Pensate che parlo a malapena con mia moglie dal lavoro che ho. Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe. Quando la situazione sarà più calma, io lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l'esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi", ha detto dopo aver diretto il suo primo allenamento.