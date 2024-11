Juventus-Pogba, l'addio è più vicino: si va verso l'accordo per la risoluzione del contratto

La Juventus e Paul Pogba sarebbero entrati nelle fasi finali della trattativa per la risoluzione del contratto che lega il centrocampista francese ai bianconeri fino all'estate del 2026. Lo riferiscono i media inglesi, ricordando che l'ex giocatore del Manchester United potrà tornare a giocare a marzo, dopo che la sua squalifica di 4 anni per doping è stata ridotta a 18 mesi in appello. Sembra che club in Inghilterra, Europa, Arabia Saudita e MLS siano interessati ad acquistare il 31enne Pogba. Il centrocampista francese e i suoi rappresentanti terranno dei colloqui formali con i club interessati una volta che avrà ufficialmente lasciato la Juventus.