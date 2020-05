Juventus, Pjanic: "Il futuro dipende da ciò che fai oggi"

LA FRASE

Il futuro di Miralem Pjanic resta uno degli argomenti caldi in queste settimane di attesa prima della ripresa del campionato. Sembra saperlo bene anche lui, che ha postato sui social un messaggio facilmente leggibile in chiave mercato: "Il futuro dipende da ciò che fai oggi - ha scritto il bosniaco su Instagram a corredo di una foto in cui siede su un pallone alla Continassa - Felice di essere tornato in campo".

In Spagna sono piuttosto sicuri che il regista vestirà la maglia del Barcellona nella prossima stagione. Secondo El Mundo Deportivo, infatti, Pjanic vuole giocare al fianco di Leo Messi e ha snobbato la corte di altre big europee, tra cui il Paris Saint Germain. Come per molte altre trattative, però, il problema principale riguarda il costo del cartellino, visto che i blaugrana difficilmente potranno svenarsi, considerata anche la crisi economica dettata dalla pandemia. Rakitic e Vidal non sono considerate dalla Juventus contropartite tecniche adeguate: i bianconeri che sacrificherebbero il bosniaco solo per arrivare ad Arthur.

