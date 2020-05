Juventus; Pjanic dice no al Psg, vuole solo il Barcellona

DALLA SPAGNA

Miralem Pjanic andrà al Barcellona e soltanto al Barcellona: la narrazione spagnola del Mundo Deportivo è ovviamente condita da un forte senso di spirito blaugrana ma è molto vicina alle reali intenzioni del centrocampista che, se lascerà la Juventus, lo farà solo per giocare e vincere con Messi. L'affare tra le due società non è vicino alla definizione ma la volontà del bosniaco spiana la strada dell'accordo.

La corte spietata di Leonardo dunque non sta facendo effetto: il brasiliano vede in Pjanic l'uomo perfetto per far girare il centrocampo del Psg ma allo stesso tempo sta continuamente ricevendo 'no' dal giocatore che non ne fa una questione economica. E per lo stesso motivo rifiuta anche Chelsea e Manchester United.

Il bosniaco crede che il Barça meglio si adatti al suo modo di giocare e all'idea di come si debba giocare per vincere. E i blaugrana credono che un profilo come quello di Pjanic, nel pieno della maturità calcistica con i 30 anni appena compiuti, possa aiutare prospetti come Trincao e Pedri che si aggregheranno da luglio.

Rimane da far quadrare i conti, capire quali giocatori entreranno nello scambio e quanti soldi andranno alla Juve o al Barça. Di sicuro non Rakitic, visto che il Mundo Deportivo assicura come né i bianconeri né l'Inter (nell'affare Lautaro Martinez) lo considerino interessante. L'unica cosa sicura, ripete il quotidiano spagnolo, è che Pjanic giocherà nel Barcellona