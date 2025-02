Juventus, per Kelly manca l'accordo sulle modalità di pagamento: si tratta a oltranza con il Newcastle

Si tratta a oltranza, con il difensore che è pronto a volare in Italia nelle prossime ore. Non è da escludere che il 26enne ex Bournemouth arrivi nel capoluogo piemontese in serata per poi svolgere le visite mediche nella giornata di lunedì. Il dt Giuntoli ha riallacciato i contatti con i Magpies dopo che era fallito l'assalto a Kevin Danso, ora in procinto di firmare con il Tottenham.