Calciomercato Juventus, Zirkzee per l'attacco: la situazione tra cessioni e trattative

Riportato a casa Kolo Muani e affondato il colpo Alajbegovic, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi per rinforzare l'attacco e il nome individuato per dare un ulteriore rinforzo offensivo a Spalletti è Joshua Zirkzee. Nome di certo non nuovo per la Serie A (ha giocato con Parma e Bologna) ma neppure per i bianconeri, che assieme a Milan e Roma già nei mesi scorsi aveva provato a riportarlo in Italia.