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Calciomercato Juventus, Zirkzee per l'attacco: la situazione tra cessioni e trattative

I bianconeri puntano Joshua Zirkzee per rinforzare l'attacco. Le ultime su David, Conceiçao e le strategie di Massara

01 Ago 2026 - 09:43
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Riportato a casa Kolo Muani e affondato il colpo Alajbegovic, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi per rinforzare l'attacco e il nome individuato per dare un ulteriore rinforzo offensivo a Spalletti è Joshua Zirkzee. Nome di certo non nuovo per la Serie A (ha giocato con Parma e Bologna) ma neppure per i bianconeri, che assieme a Milan e Roma già nei mesi scorsi aveva provato a riportarlo in Italia.

Conceiçao resta alla Juve?

 L'interesse del Manchester United per Francisco Conceiçao potrebbe favorire l'affare ma l'esterno portoghese è elemento gradito all'allenatore toscano e oltretutto è contento di stare alla Juve quindi solo una grandissima offerta potrebbe far capitolare lui come il club.

Le offerte per David

 La vera idea di Carnevali e Massara è quella di riuscire a trovare posto altrove, come fatto per Openda, a Jonathan David in modo da trovare le risorse per andare seriamente sull'olandese. Nonostante l'attaccante voglia restare in bianconero, la Juventus non lo reputa incedibile e in caso di offerta sarebbe pronta a lasciarlo partire. Per ora si registrano solo alcuni movimenti dalla Ligue 1, con il Rennes e il Paris Fc che hanno mostrato interesse, mentre in Premier League si sono mosse Crystal Palace e Aston Villa ma con dei semplici sondaggi. La Juve valuta David 30 milioni di euro.   

Il fattore Massara

 A proposito del CFO juventino, bisogna ricordare che proprio Massara stima Zirkzee dai tempi della Roma, dove aveva provato a portarlo, pur senza successo, l'estate scorsa. E se si ripetesse lo stesso schema di Alajbegovic? Pure il bosniaco era entrato nel mirino giallorosso prima che Massara approdasse a Torino, ora la storia può ripetersi con Zirkzee...

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