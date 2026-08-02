MANOVRE BIANCONERE

Calciomercato Juventus, parte la caccia al portiere: Vicario pronto a scavalcare le alternative

Suzuki verso il Psg: a meno che i francesi non lo girino in prestito, i bianconeri pronti ad affondare per Vicario

02 Ago 2026 - 08:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ekhator, Celik, Alajbegovic e Kolo Muani: ma il mercato della Juventus non si ferma certo qui. Il prossimo passo dovrebbe essere quello che darà a Luciano Spalletti un nuovo portiere.

I nomi per la porta bianconera

 Ormai tramontata la pista che portava al Dibu Martinez per l'intransigenza dell'Aston Villa, i bianconeri si erano fiondati su Zion Suzuki ma hanno subito dovuto far fronte alla concorrenza del Paris-Saint Germain, che sembra vicinissimo a chiudere col Parma. E allora restano Vanja Milinkovic-Savic, di cui si è parlato anche nei discorsi per Federico Gatti ma il Napoli lo valuta 15 milioni di euro e sono tanti per quella che non sarebbe una prima scelta, ma soprattutto Guglielmo Vicario.

Juve, perché Vicario

 Il 29enne, fuori dai piani del Tottenham (De Zerbi solo due giorni fa aveva detto: "Rispetto la sua volontà di voler andare via"), non è mai sparito dai radar juventini e ora spera nella scalata decisiva. A suo favore gioca il fatto che gli Spurs lo darebbero anche in prestito con diritto di riscatto lasciando dunque a Spalletti la possibilità di valutarlo (non dimentichiamo che di lui ha appena detto: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni") un'intera stagione per capire se è davvero il portiere su cui affidare il futuro oppure rinviare di 12 mesi la scelta di un nuovo estremo difensore titolare. Magari nell'estate 2027 le condizioni economiche del club - vedi possibile qualificazione in Champions - e le opportunità di mercato saranno diverse.

Suzuki in prestito?

 La settimana che comincia domani sarà quella decisiva, siamo a venti giorni dall'inizio del campionato e il duo Carnevali-Massara vuole dare a Spalletti il nuovo portiere. A meno di un clamoroso scenario ipotizzato da Tuttosport, cioè che il Psg (che potrebbe anche proporre Chevalier) prenda Suzuki e poi lo giri in prestito proprio alla Juve, oggi tutte le strade portano a Vicario.

Juventus-Nizza, le foto dell'amichevole

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

calciomercato juve
vicario
suzuki
portiere

Ultimi video

01:33
Vlahovic, estate da solo

Vlahovic, estate da solo

00:39
MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

00:37
DICH DE ZERBI SU ROMERO PER SITO 1/8 DICH

De Zerbi e il futuro di Romero: "Ci siamo scambiati qualche messaggio…"

00:54
Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

01:35
Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

02:08
Napoli, vendere per cambiare

Napoli, vendere per cambiare

01:06
Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

00:52
Mercato Inter, tutto su Romero

Mercato Inter, tutto su Romero

01:35
Mercato Juventus, giorni caldissimi

Mercato Juventus, giorni caldissimi

06:02
DICH SPALLETTI POST NIZZA 31/7 DICH

Spalletti: "Kolo Muani e Alajbegovic? Per certe trattative ci vuole pazienza"

00:53
Juventus, rebus portieri: piace Suzuki ma costa troppo

Juventus, rebus portieri: piace Suzuki ma costa troppo

01:21
Inter, l'arrivo di Stones non esclude Romero

Inter, l'arrivo di Stones non esclude Romero

00:32
Inter, a che punto siamo nella trattativa per Curtis Jones

Inter, a che punto siamo nella trattativa per Curtis Jones

01:02
Juventus, ecco i rinforzi in attacco! Da Kolo Muani ad Alajbegovic e un nome a sorpresa

Juventus, ecco i rinforzi in attacco! Da Kolo Muani ad Alajbegovic e un nome a sorpresa

01:38
Tutti a caccia di esterni: la Roma guarda in Bundesliga, la Fiorentina sogna un giocatore del Real Madrid

Tutti a caccia di esterni: la Roma guarda in Bundesliga, la Fiorentina sogna un giocatore del Real Madrid

01:33
Vlahovic, estate da solo

Vlahovic, estate da solo

I più visti di Juventus

MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

Juve, è ora di salutare qualcuno: Conceiçao, Gonzalez e Gatti i nomi in uscita

DICH SPALLETTI POST NIZZA 31/7 DICH

Spalletti: "Kolo Muani e Alajbegovic? Per certe trattative ci vuole pazienza"

Joshua Zirkzee

Juve, si può: Zirkzee come Alajbegovic, sono due le variabili

Juve, il Manchester United vuole Conceição: scambio con Zirkzee?

Juve, preso Alajbegovic: bruciata la concorrenza con la regia di Massara l'assist di Pjanic

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:00
Vinicius incontra il Real, l'Arsenal alla finestra: futuro in bilico
11:55
Juventus, visite mediche in corso per Kolo Muani
11:48
Koulierakis, il messaggio del Wolfsburg alla Roma: "Trattatelo bene, vi darà tutto”
11:01
Juve, Ekhator può subito andare via: una squadra lo prenota
10:15
Napoli-Juventus, la verità sullo scambio Olivera-Gatti