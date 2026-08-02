Calciomercato Juventus, parte la caccia al portiere: Vicario pronto a scavalcare le alternative

Il 29enne, fuori dai piani del Tottenham (De Zerbi solo due giorni fa aveva detto: "Rispetto la sua volontà di voler andare via"), non è mai sparito dai radar juventini e ora spera nella scalata decisiva. A suo favore gioca il fatto che gli Spurs lo darebbero anche in prestito con diritto di riscatto lasciando dunque a Spalletti la possibilità di valutarlo (non dimentichiamo che di lui ha appena detto: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni") un'intera stagione per capire se è davvero il portiere su cui affidare il futuro oppure rinviare di 12 mesi la scelta di un nuovo estremo difensore titolare. Magari nell'estate 2027 le condizioni economiche del club - vedi possibile qualificazione in Champions - e le opportunità di mercato saranno diverse.