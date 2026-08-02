Calciomercato Juventus, parte la caccia al portiere: Vicario pronto a scavalcare le alternative

Juventus-Nizza, le foto dell'amichevole
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Ekhator, Celik, Alajbegovic e Kolo Muani: ma il mercato della Juventus non si ferma certo qui. Il prossimo passo dovrebbe essere quello che darà a Luciano Spalletti un nuovo portiere.
Ormai tramontata la pista che portava al Dibu Martinez per l'intransigenza dell'Aston Villa, i bianconeri si erano fiondati su Zion Suzuki ma hanno subito dovuto far fronte alla concorrenza del Paris-Saint Germain, che sembra vicinissimo a chiudere col Parma. E allora restano Vanja Milinkovic-Savic, di cui si è parlato anche nei discorsi per Federico Gatti ma il Napoli lo valuta 15 milioni di euro e sono tanti per quella che non sarebbe una prima scelta, ma soprattutto Guglielmo Vicario.
Il 29enne, fuori dai piani del Tottenham (De Zerbi solo due giorni fa aveva detto: "Rispetto la sua volontà di voler andare via"), non è mai sparito dai radar juventini e ora spera nella scalata decisiva. A suo favore gioca il fatto che gli Spurs lo darebbero anche in prestito con diritto di riscatto lasciando dunque a Spalletti la possibilità di valutarlo (non dimentichiamo che di lui ha appena detto: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni") un'intera stagione per capire se è davvero il portiere su cui affidare il futuro oppure rinviare di 12 mesi la scelta di un nuovo estremo difensore titolare. Magari nell'estate 2027 le condizioni economiche del club - vedi possibile qualificazione in Champions - e le opportunità di mercato saranno diverse.
La settimana che comincia domani sarà quella decisiva, siamo a venti giorni dall'inizio del campionato e il duo Carnevali-Massara vuole dare a Spalletti il nuovo portiere. A meno di un clamoroso scenario ipotizzato da Tuttosport, cioè che il Psg (che potrebbe anche proporre Chevalier) prenda Suzuki e poi lo giri in prestito proprio alla Juve, oggi tutte le strade portano a Vicario.
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