MANOVRE BIANCONERE

Juventus, visite mediche e firma per Alajbegovic: poi partirà per l'Asia con la squadra

Il giovane attaccante bosniaco è sbarcato sabato sera accompagnato da Pjanic, che lo seguirà in queste sue prime ore da bianconero

02 Ago 2026 - 10:46
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Juventus, è arrivato Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco sabato sera è sbarcato a Caselle accompagnato da Miralem Pjanic, che lo scorterà in queste prime sue prime ore da giocatore della Juventus, accolto dal team manager Fabris. Il talento 19enne è atteso dal tradizionale iter burocratico, che è subito iniziato con le visite mediche al J Medical e si concluderà oggi con la firma sul contratto, preludio all'annuncio ufficiale.

Ieri Alajbegovic si è subito diretto alla Continassa per prendere contatto con il quartier generale bianconero e sottoporsi ai test clinici. Carnevali e Massara sono riusciti a strappare il giocatore a una folta concorrenza, Chelsea in testa. Operazione con il Salisburgo da 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Juventus-Nizza, le foto dell'amichevole

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