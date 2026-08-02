Juventus, visite mediche e firma per Alajbegovic: poi partirà per l'Asia con la squadra

Juventus, è arrivato Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco sabato sera è sbarcato a Caselle accompagnato da Miralem Pjanic, che lo scorterà in queste prime sue prime ore da giocatore della Juventus, accolto dal team manager Fabris. Il talento 19enne è atteso dal tradizionale iter burocratico, che è subito iniziato con le visite mediche al J Medical e si concluderà oggi con la firma sul contratto, preludio all'annuncio ufficiale.