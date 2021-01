Juventus, Paratici: "Attaccante? Solo occasioni. Felice per Mandzukic"

QUI JUVE

Fabio Paratici conferma che la Juventus potrebbe puntare su un attaccante nel mercato di gennaio, ma solamente se dovesse presentarsi un'occasione irrinunciabile: "Come ho detto altre volte noi aspettiamo e ci guardiamo in giro - ha spiegato prima del big match con l'Inter - Non crediamo di avere particolari esigenze. Siamo al completo e se poi capiterà l’occasione la coglieremo. In questo momento però aspettiamo, consapevoli di avere una rosa competitiva". Getty Images

A proposito di centravanti, Paratici ha parlato anche del ritorno in Italia di Mario Mandzukic e della sua imminente firma col Milan: "Sono contento per lui, ritorna nel calcio che gli compete. Aveva fatto una scelta di vita andando in Qatar, ma è uno molto competitivo e sapevo in cuor mio che sarebbe tornato a giocare in campionati europei importanti. È un giocatore di grande livello e per grandi squadre.

A San Siro, invece, il faccia a faccia è con altri due grandi ex bianconeri: "Conte è un grande allenatore, ha fatto la storia della Juve. Prima da calciatore e poi da allenatore. Ha vinto tre scudetti per i quali posso ancora ringraziarlo. È stato fondamentale, gli vogliamo bene come allenatore e come persona. Sono stati tre anni fantastici, ora allena l’Inter e cerchiamo di fare il meglio per la Juve, come lui cercherà di fare il meglio per l’Inter. Vidal? È un grandissimo giocatore ed è una persona che ha dato tanto alla Juve. Però le stagioni passano, si va avanti e ognuno prende la sua strada. Ci si vuole bene, è rimasto un personaggio importante nella storia della Juventus. Sono da undici anni qui, sono passati tanti grandi che ringrazio sempre a livello personale e anche come club Juventus, ma la vita va avanti".