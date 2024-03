Juventus, osservatori a Lazio-Bayern per Goretzka

MERCATO

Il centrocampista dei bavaresi a fine stagione potrebbe cambiare aria e Giuntoli ci pensa, la valutazione è sui 40 milioni

Caccia grossa a centrocampo per la Juventus. Con la qualificazione in Champions quasi in cassaforte e un posto già garantito al prossimo Mondiale per Club, la Vecchia Signora cerca rinforzi soprattutto in mezzo dove in stagione ci sono stati i maggiori problemi, acuiti dalla squalifica di Pogba e dai dubbi legati al rinnovo di Rabiot. Per questo Giuntoli pensa a due colpi di qualità e oltre a Koopmeniers, per cui i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto anche Dean Huijsen, nel mirino ci sono anche Lewis Ferguson e soprattutto Leon Goretzka, che in estate potrebbe lasciare il Bayern e la Germania.

L'indiscrezione arriva proprio dai media tedeschi, secondo cui il centrocampista 29enne, dopo l'Europeo in casa con la Germania, potrebbe cambiare aria nonostante un contratto in scadenza nel 2026. In casa Bayern tira aria di rivoluzione e la concorrenza di Pavlovic potrebbe spingere altrove Goretzka, che ha aperto le porte all'addio in un'intervista concessa ad Abendzeitung: "Ritirarmi al Bayern o fare un'esperienza fuori dalla Germania? Entrambe le opzioni sono possibili, compresa la fine della mia carriera allo Schalke 04. Ma è ancora troppo presto per rispondere a questa domanda. La mia attenzione è concentrata al 100% sui prossimi mesi con il Bayern e sugli Europei con la nazionale".

Secondo quanto scrive la Bild, Goretzka considererebbe chiusa la sua avventura col Bayern e aspetterebbe la chiamata giusta: la Premier League sarebbe la sua priorità (piace a Chelsea, Manchester United e West Ham), ma la Juve è un'idea affascinante così come quella di giocare il Mondiale per Club. Il club bianconero studia la fattibilità dell'operazione (che sarebbe molto costosa perché l'ex Schalke guadagna 17 milioni di euro lordi all'anno) e come ha svelato da Kicker segue il giocatore molto da vicino: lo scorso 14 febbraio gli scout della Juve erano infatti sugli spalti dell'Olimpico di Roma per osservarlo da vicino durante la sfida di Champions League contro la Lazio.

Vedi anche juventus Juventus al lavoro per due colpi a centrocampo: Koopmeiners e Ferguson