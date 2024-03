Juve, Mission Impossible al contrario: non andare in Champions è inimmaginabile 

L'OBIETTIVO STAGIONALE

I bianconeri, anche se in crisi di risultati, hanno 8 punti di vantaggio sulla quarta e 12 sulla quinta in classifica

Certo, ci sono i 7 punti nelle ultime 8 partite di campionato, il nervosismo dei giocatori e dell'allenatore (tralasciando la crisi di gioco perché quella non è una crisi ma un modo di essere). Però ci sono anche dei dati di fatto che non possono essere trascurati, nonostante l'atteggiamento funereo di chi dà per compromesso l'approdo alla prossima Champions. La Juventus è terza con 5 punti di vantaggio sul Bologna, 8 sulla Roma, quinta, e 12 sull'Atalanta, sesta. Un riferimento, quest'ultimo, non casuale visto che, allo stato attuale, il ranking Uefa premierebbe l'Italia con la presenza di cinque squadre nella prossima Champions, con nuovo formato annesso.

Ora, è vero che la trasferta a Roma, con la prima versione della Lazio di Tudor, un po' preoccupa, per le assenze di Vlahovic e Milik e la naturale voglia di riscatto di una squadra che cambia allenatore. E' altrettanto vero, però, che la Juve può schierare comunque un attacco di ottimo livello, con due tra Kean, Chiesa e Yildiz (il tridente, si sa, è come il triangolo per Renato Zero, non viene considerato), e che Allegri recupera Rabiot, fondamentale in mezzo al campo. I bianconeri proseguono poi il campionato con la Fiorentina in casa, il derby, la trasferta di Cagliari, il Milan a Torino, la Roma all'Olimpico, la Salernitana all'Allianz, il Bologna al Dall'Ara e il Monza in casa. Il tutto inframmezzato dalla doppia sfida con la Lazio nelle semifinali ci Coppa Italia.

Calendario, tolte un paio di partite, non proprio semplicissimo, in effetti. Non abbastanza complicato, però, da far pensare a un suicidio bianconero. Perché solo un tracollo francamente inimmaginabile potrebbe allontanare la Juventus dalla prossima Champions. Allegri, così, con il raggiungimento dell'obiettivo stagionale, con l'aggiunta magari della Coppa Italia, potrà parlare di grande stagione stravolgendo, per l'ennesima volta, la logica dei fatti. Ma con trequarti della stampa dalla tua parte puoi permetterti questo e altro.