Juventus al lavoro per due colpi a centrocampo: Koopmeiners e Ferguson

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli e Manna sono alla ricerca di rinforzi e per questo sono disposti a sacrificare qualche talento. Per l'olandese l'Atalanta apre a Huijsen come contropartita

Non uno, ma due centrocampisti di livello. La Juventus che vuole tornare in Champions League e ha già il posto garantito nel nuovo mondiale per club, ha bisogno di rinforzare la rosa. Soprattutto in mezzo, dove ci sono i maggiori problemi, che saranno acuiti dalla separazione con Pogba e dai dubbi legati al futuro di Rabiot. Per questo un nome solo non basta. Detto che siamo ancora in fase di trattative embrionali, Giuntoli e Manna ha messo nel mirino due giocatori importanti nell'ottica dell'oggi e del domani.

Il primo, ormai è risaputo, è Teun Koopmeniers. L'olandese ha ufficializzato il suo addio all'Atalanta e i bianconeri stanno facendo di tutto per portarlo a Torino. A Bergamo non hanno fretta di cederlo perché sanno che il giocatore ha parecchi ammiratori anche ai piani alti del calcio europeo, ma sono pronti a parlare con la Signora. Tanto che avrebbero aperto all'inserimento nella trattativa di una possibile contropartita tecnica. Meglio se di talento e giovane. Come Dean Huijsen, che farà rientro alla base dal prestito alla Roma e potrebbe essere usato per fare cassa. La Juve lo valuta almeno 25 milioni di euro, che andrebbero quasi a dimezzare la richiesta della Dea, attualmente fissata intorno ai 60. Certo, i bianconeri si priverebbero di un giocatore dal sicuro futuro in un reparto, quello difensivo, che ha bisogno di essere più che ritoccato. Forse sarebbe meglio privarsi di uno tra Soulé e Yildiz, visto che oltretutto ricoprono un ruolo quasi identico e andrebbero a rubarsi spazio e pestarsi i piedi.

Di sicuro ci saranno diverse uscite perché serve recuperare i soldi per un secondo colpo a centrocampo. In questo caso l'obiettivo della dirigenza è Lewis Ferguson. Il 24ene scozzese del Bologna è seguito da tempo e, al momento, la Juve sembra essere l'unica società a essersi fatta avanti seriamente. Anche in questo caso, però, la cifra da sborsare non sarà leggera, visto che il club rossoblu chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Dunque, bisognerà sacrificare qualcuno o attingere alle risorse che proprio la Champions garantirà.