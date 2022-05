Juventus, incontro con l'agente di Pogba

MANOVRE BIANCONERE

Rafaela Pimenta alla Continassa per parlare del possibile ritorno del francese a Torino

"Non parlo di mercato fino a fine stagione" ha detto ieri Massimiliano Allegri, ma nei fatti il mercato estivo della Juventus inizia oggi con l'arrivo alla Continassa dell'entourage di Paul Pogba guidato da Rafaela Pimenta, agente che cura gli interessi del francese dopo la morte di Raiola, con cui è scattato un incontro nel primo pomeriggio per capire se davvero è possibile intavolare una trattativa tra la società torinese e il nazionale francese, che è in scadenza col Manchester United ma ha richieste d'ingaggio sicuramente molto alte.

L'incontro servirà quindi alla dirigenza bianconeri per capire i margini di un'eventuale trattativa. Se da una parte c'è la volontà del francese di tornare a Torino, dall'altra c'è una proposta economica più bassa rispetto a quelle del Psg, che è molto interessato all'acquisto e oggi è da considerarsi comunque avanti alla Juve, e del Manchester United, che spera ancora in un rinnovo che non arriverà. I bianconeri puntano dunque sul fattore "sentimentale", l'idea sarebbe quella di mettere sul piatto 7,5/8 milioni a stagione più bonus per arrivare in doppia cifra, sfruttando anche gli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Ovviamente la decisione spetterà al francese, che allo United guadagna 15 milioni e quindi dovrebbe fare uno sforzo importante da questo punto di vista.

Dietro i vantaggi del Decreto Crescita ci sono le speranze della Juve, che darebbe a Pogba sostanzialmente lo stesso ingaggio che avrebbe riservato a Paulo Dybala prima della rottura e magari anche quella maglia numero 10 che proprio il francese si era tolto nell'estate del 2016 e che solo dopo un anno passò all'argentino.

Per riportare Pogba a Torino la Juve fa sul serio, dall'incontro dipendono le future strategie di mercato dei bianconeri.

