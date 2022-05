Verso Juventus-Lazio, le parole di Allegri in conferenza

VERSO JUVE-LAZIO

Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta contro l'Inter

Sul match con la Lazio

"Stiamo bene. Domani è l’ultima in casa, dobbiamo onorarla al meglio, sarà la festa di Chiellini e l’ultima in casa di Dybala. Dobbiamo onorarla al meglio. Mercoledì è stata una serata di sport fantastica ma non abbiamo vinto".

Sulla stagione

"Non abbiamo vinto niente quest'anno, abbiamo centrato la qualificazione in Champions League che non è banale. Detto questo adesso è inutile recriminare, bisogna stare zitti e pensare alla prossima stagione, cominciare già a lavorare".