Juventus, Nedved sul rinnovo di Dybala: "Siamo fiduciosi"

L'inizio in salita della Juventus in campionato ha lasciato spazio a qualche polemica, ma la società bianconera - per la prima volta ufficialmente senza Ronaldo già in gol con lo United - sta già pensando al futuro: "Non sono sorpreso dalla rete di Cristiano - ha commentato Pavel Nedved prima di Napoli-Juventus -, ma oggi chiediamo ai giocatori di giocare con il cuore". La stella sarà Dybala che però è in trattativa per il rinnovo: "Siamo fiduciosi".