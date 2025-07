Mattia Liberali è destinato a lasciare il Milan. In scadenza il prossimo anno con i rossoneri, l'esterno piace al Parma che avrebbe messo gli occhi su di lui come riportato da Tuttomercatoweb.com e potrebbe così finire nella trattativa per portare a Milano Giovanni Leoni. Attenzione però anche al Lecce che ha già chiuso con il Milan per il prestito di Francesco Camarda.