Juventus, Nedved: "Dybala al centro del progetto, vogliamo il rinnovo"

JUVENTUS

Il vicepresidente bianconero: "Abbiamo una squadra nuova con le carte in regola per competere anche in Europa"

"Noi l'abbiamo messo al centro del nostro progetto, puntiamo sul giocatore e cercheremo di chiudere il rinnovo. Paulo è un giocatore troppo importante per questa Juventus". Lo ha detto il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, nel prepartita di Malmoe-Juventus a proposito della centralità di Paulo Dybala, capitano questa sera. "Proveremo a vincere sicuramente (la Champions, ndr), abbiamo una squadra nuova che ha tutto per poter competere anche in Europa - ha aggiunto - Io sono molto fiducioso". Getty Images

Per la Juve quella col Malmoe è l'occasione per uscire dalla crisi di inizio stagione, in cui i bianconeri hanno fatto solòo un punto in tre partite: "Certo - ha detto Nedved - A me la squadra non è dispiaciuta in due su tre partite dove abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Non siamo riusciti ad essere concentrati per 90 minuti e questo lo paghi a caro prezzo con errori che non devono capitare sennò metti a rischio dei punti e il risultato finale".

DYBALA: "SPERIAMO NEL LIETO FINE PER TUTTI"

Dopo la vittoria sul Malmoe alla prima giornata, Paulo Dybala, che non segnava in Champions League dal 4 novembre scorso, ha parlato anche di futuro ai microfoni di Mediaset: "Cerco di dare sempre il massimo. Le parti stanno parlando, c'è grande attesa da parte di tutti. Speriamo in un finale bello per tutti".