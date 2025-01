Juve-Veiga e Milan-Joao Felix, club al lavoro col nodo prestiti: così funziona il regolamento

Le folli campagne acquisti degli scorsi anni hanno infatti gonfiato a dismisura la rosa del Chelsea, che in estate contava addirittura oltre 40 giocatori. Diversi sono stati ceduti in prestito (tra cui Sterling, Kepa, Broja e Fofana, per fare i nomi più importanti) e proprio per questo la società si trova ora con le mani legate. Lasciar partire entrambi i giocatori con la formula del prestito secco appare al momento impossibile, anche se le soluzioni per sbrogliare la matassa non mancano.