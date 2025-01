Juve-Kolo Muani, Ndour sblocca la trattativa: Parma o Bologna su di lui

Il 'pasticcio' firmato PSG sta per risolversi: la mancata ufficializzazione di Kolo Muani alla Juve è dovuto ai sei prestiti contemporanei che hanno in corso i parigini, limite che non si può superare se non procedendo alla cessione a titolo definitivo di uno di quei sei giocatori. E il calciatore che può sbloccare la situazione è Cher Ndour, che ha già confidato agli amici italiani (è nato a Brescia) più stretti che presto si trasferirà in Serie A: su di lui ci sono Parma e Bologna, il centrocampista è atteso in Italia già nelle prossime ore.