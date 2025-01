Juventus, Kolo Muani in standby: si attende il via libera del PSG

Niente Milan, dunque, ma neppure niente Bruges (e Benfica). In questo caso, però, non c'entra il PSG: i regolamenti Uefa, infatti, consentono di modificare le liste di giocatori convocabili nelle coppe europee solo dopo la fine dei gironi quindi Kolo Muani potrà giocare in Champions League con la maglia bianconera solo a partire dai playoff o dagli ottavi di finale, ovviamente previa qualificazione della squadra oggi quattordicesima a meno due punti dalla qualificazione diretta e a più quattro dall'eliminazione. In ogni caso il francese era già speso in campo con la maglia del PSG in Champions quindi il club juventino sapeva già di poterne disporre in Europa eventualmente solo da febbraio.