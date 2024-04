Juventus, Giuntoli al lavoro sull'attacco del futuro: spunta il nome di Boniface

MANOVRE BIANCONERE

Felipe Anderson è in chiusura, ma i bianconeri ragionano anche sul centravanti: resta viva la pista Zirkzee

In casa Juventus sono già cominciate le grandi manovre di mercato per la prossima stagione. Sul campo c'è ancora una qualificazione aritmetica alla prossima Champions League da conquistare, ma dietro le quinte Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la squadra, a partire dal reparto offensivo. L'affare Felipe Anderson è ormai in chiusura, la pista Zaccagni va riscaldandosi, ma oltre agli esterni offensivi la dirigenza bianconera sta pensando anche al ruolo di centravanti.

A prescindere dalla permanenza o meno di Max Allegri e da un eventuale stravolgimento tattico, con passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1, sarà infatti fondamentale rinfoltire il reparto offensivo in vista dei tanti impegni in programma.

Milik e Kean si sono visti poco in questa stagione ed entrambi potrebbero essere sul piede di partenza. Vlahovic e Yildiz sembrano le uniche certezze anche in ottica futuro, mentre su Chiesa, che ha un contratto in scadenza nel 2025, pesa ancora il nodo rinnovo. Ecco perché, secondo Tuttosport, la Juve continua a monitorare diversi profili: sempre viva la pista che porta a Joshua Zirkzee, il cui sbarco a Torino potrebbe essere legato all'ingaggio di Thiago Motta come nuovo tecnico, negli ultimi giorni si è fatto strada anche il nome di Victor Boniface, tra i protagonisti della stagione da sogno del Bayer Leverkusen. Il nigeriano è reduce da un infortunio agli adduttori che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, ma prima del ko era stato capace di collezionare 16 gol e 9 assist in 25 presenze con Xabi Alonso.

In entrambi i casi servirebbe un sacrificio economico non di poco conto, visto che la loro valutazione si aggira sui 40 milioni di euro e, non va dimenticato, Giuntoli vorrebbe rinforzi importanti anche a centrocampo: Koopmeiners resta il grande sogno della dirigenza.