Juventus al bivio allenatore: ma tra Motta e Conte decide... Allegri

PANCHINA BIANCONERA

I tifosi vorrebbero un cambio di guida tecnica e Giuntoli sarebbe pronto ad accontentarli: ma prima bisogna fare chiarezza sul futuro di Max, che non si farà da parte facilmente

Antonio Conte o Thiago Motta, Allegri permettendo. La Juventus sta aspettando, almeno pubblicamente, la fine del campionato per tracciare un bilancio definitivo e impostare il futuro. Partendo, ovviamente, dalla panchina. Un posto che scotta quanto mai visto che dopo il brillante inizio di stagione, i bianconeri sono sprofondati in un tunnel buio e soltanto le ultime due vittorie contro la Fiorentina e la Lazio in Coppa Italia li hanno rimessi in linea di galleggiamento. Ma il posto di Max Allegri è tutt'altro che saldo. La piazza vorrebbe un cambio di guida tecnice e Giuntoli parrebbe intenzionato ad accontentarla. Sempre che si riesca a trovare un accordo con il tecnico toscano, deciso a far rispettare il suo contratto in scadenza nel 2025, soprattutto se riuscisse a ottenere il posto in Champions League e a vincere la Coppa Italia.

Vedi anche napoli Napoli, il sogno Conte non è svanito: ripresi i contatti, quotazioni in rialzo In caso di addio, comunque, sono due i principali profili presi in considerazione a Torino. Il primo e più sostenuto dal tifo juventino risponde al nome di Conte. L'ex capitano sta da tempo aspettando una chiamata dalla sua ex squadra, ma allo stesso tempo si è portato avanti con il Napoli. De Laurentiis lo vuole a tutti i costi ed è pronto ad accontentarlo sia dal punto di vista economico, sia da quello del mercato. Dopo una certa freddezza iniziale, le parti si sono avvicinate di molto e la trattativa sembra essere ben indirizzata.

Anche per questo è più probabile che, in caso di cambio di allenatore, la Juve viri su Motta. Sarebbe probabilmente l'uomo giusto per iniziare quasi da zero un processo di rifondazione, dare un gioco alla squadra e puntare sui giovani. Gli ostacoli sono due: il Bologna che non intende privarsi del condottiero che lo sta portando a una clamorosa qualificazione in Champions League e le sirene estere, con diverse squadre di alto livello, Premier League in testa, pronte a scommettere sull'ex Inter.

Per questo prima di tutto bisognerà fare chiarezza con Allegri, che vorrebbe rimanere, ma chiede anche garanzie per il futuro. Sul tavolo c'è un rinnovo tutto da definire e la fretta di chi vorrebbe dare una svolta, ma senza avere il coltello dalla parte del manico.