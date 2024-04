Juventus, presentata l'offerta a Felipe Anderson: ingaggio vicino

© Getty Images

La Juventus e Felipe Anderson non sono mai stati così vicini. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, i bianconeri hanno da poco formalizzato l'offerta d'ingaggio per il brasiliano, il cui contratto con la Lazio scade il 30 giugno. Restano ancora alcuni dettagli da limare, ma l'accordo definitivo sembra ormai a un passo. Se l'affare andasse in porto il quasi 31enne sarebbe il primo colpo della Juve per la stagione 2024/25.