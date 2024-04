Lazio, l'agente di Zaccagni sbotta: "Il rinnovo non è priorità di Lotito, in estate ci guarderemo intorno"

© Getty Images

In casa Lazio esplode il caso Zaccagni. L'attaccante è in scadenza nel 2025 e il rinnovo con i capitolini è in salita e tutt'altro che scontato. Intervistato da ilgiornaledellosport.net, l'agente del calciatore, Mario Giuffrida, è sbottato. "Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio - ha detto il noto procuratore -. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura".