Solo Bellingham meglio di Koopmeiners: la Juve ha fretta, la Premier incombe

CHE NUMERI!

A Bergamo fiutano già una super-plusvalenza dopo i 14 milioni spesi nel 2021 per portarlo in Italia

Teun Koopmeiners si sta confermando un autentico fattore. L'olandese, a segno pure col Napoli entrando dalla panchina, ha migliorato ulteriormente i suoi numeri in Serie A in una stagione da sogno: 11 gol in 26 presenze, una media da bomber vero. L'Atalanta è ormai ai piedi del 26 ex Az-Alkmaar: nei cinque principali campionati europei, solo Jude Bellingham ha fatto meglio di lui in stagione con 16 centri con il Real Madrid. Numeri super, che giustificano il forte interesse di Juventus e Napoli che devono però fare in fretta: le sirene della Premier League incombono.

Due gol al Milan in Coppa Italia, due gol alla Juventus all'Allianz Arena, una rete pure alla Roma: Teun, uomo di personalità, sa colpire anche alle big. Non conosce paura, è il classico centrocampista moderno box to box: caratteristiche tutt'altro che comuni, anche lui lo sa. Per questo ha chiaramente chiesto la cessione agli orobici a giugno: "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere". L'ad Percassi ha successivamente frenato, ma il destino sembra già segnato: la Juve lo sta corteggiando, il Napoli vuole riprovarci dopo essere andato vicino ad acquistarlo alcune stagioni fa. L'Atalanta spera nell'asta e nell'inserimento dei club inglesi, molto generosi sul mercato. La corsa all'olandese è già partita, a Bergamo fiutano una super-plusvalenza.

