Juventus, sul mercato si riparte dai giovani: occhi su Casadei e Weah

MANOVRE BIANCONERE

L'azzurrino e il figlio d'arte possibili colpi in prospettiva e a costi contenuti, prima dell'assalto al Sergente si attendono news da Rabiot

Costi contenuti e grandi prospettive future: il mercato della Juventus riparte dai giovani, con l'obiettivo di andare a rimpolpare una già piuttosto florida linea verde senza appesantire troppo le casse societarie. In quest'ottica due dei nomi più caldi degli ultimi giorni sono quelli di Cesare Casadei e Timothy Weah: l'azzurrino di proprietà del Chelsea è finito sui taccuini bianconeri dopo uno straordinario Mondiale Under 20, mentre il figlio di George, cresciuto nel Psg e con qualche anno di esperienza in più sulle spalle, fa gola per un contratto col Lille in scadenza nel 2024.

In attesa di novità sul fronte Giuntoli alla Juve, dunque, Manna continua a lavorare con l'intento di provare a chiudere qualche affare prima dell'inizio del ritiro, previsto per il 10 luglio, quando i ragazzi di Allegri si ritroveranno alla Continassa prima di partire per la tournée americana. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con l'Empoli per discutere principalmente di Parisi, ma come detto gli occhi della Signora sono puntati anche all'estero.

CASADEI, LA SITUAZIONE

L'ipotesi Casadei è emersa in occasione di alcuni colloqui preliminari col Chelsea per discutere di Dusan Vlahovic, ma le due operazioni, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono al momento slegate. I bianconeri puntano al prestito con diritto di riscatto, in modo da poter valutare nel corso della stagione il rendimento di un giovane sì di grande valore (anche economico, visti i 20 milioni sborsati dai Blues un anno fa per strapparlo all'Inter), ma che comunque non ha mai debuttato in Premier League, avendo giocato prima in Under 21 e poi in prestito al Reading in Championship.

WEAH, LA SITUAZIONE

Quello di Weah è un profilo totalmente diverso e non solo per il ruolo che ricopre. Attaccante rapido, agile e forte fisicamente, ma poco avvezzo al gol: 0 quelli segnati nell'ultima stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia, anche se quasi sempre giocando da esterno con compiti anche difensivi. Il suo profilo ingolosisce soprattutto per un contratto in scadenza tra un anno, che renderebbe accessibile il costo del suo cartellino.

MILINKOVIC-SAVIC, SI CONTINUA A LAVORARE

Tanti giovani nel mirino non significa rinunciare a qualche grande colpo, nel caso in cui le condizioni lo permettano. Milinkovic-Savic è uno dei pezzi più pregiati del mercato e la Juve continua a tenerlo nei suoi radar, sebbene un eventuale affondo sul serbo dipenda anche dal destino di Adrien Rabiot: entro fine mese è attesa una risposta del francese alla proposta di rinnovo dei bianconeri, in caso di fumata nera si tenterà l'assalto al gioiello di casa Lotito. Nonostante un contratto in scadenza tra un anno, la Lazio lo valuta circa 35 milioni, ma la Juve è convinta di poter abbassare il prezzo offrendo qualche contropartita gradita a Sarri. Al tecnico piace Rovella ma Manna, secondo La Stampa, vorrebbe provare a inserire Denis Zakaria, di ritorno dal Chelsea.

