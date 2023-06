Juventus, incontro di mercato con l'Empoli: sul piatto non solo Parisi

MANOVRE BIANCONERE

Tra oggi e domani il nuovo direttore sportivo dei bianconeri incontrerà il club toscano, si parlerà anche del futuro di Ranocchia, Fazzini e Vicario

Tra il sogno Milinkovic-Savic e la trattativa per l'acquisto di Milik, la Juventus ha decisamente accelerato sul mercato e infatti tra oggi e domani il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, Giovanni Manna, incontrerà l’Empoli per approfondire le discussioni su diversi giocatori che sono finiti nel mirino della Vecchia Signora. Il primo nome sul piatto sarà senza dubbio quello di Fabiano Parisi, difensore classe 2000 impegnato con la Nazionale Under 21 agli Europei di categoria sorpresa dell'ultimo campionato con 33 presenze e 2 gol.

L'azzurro potrebbe essere il nome giusto per la fascia sinistra del presente e del futuro e il costo del suo cartellino, circa 15 milioni, è ancora abbordabile per i bianconeri, che potrebbero abbassare la spesa inserendo nell'affare Filippo Ranocchia, talento classe 2001 nell’ultima stagione in prestito al Monza che piace molto all'Empoli. Con la Juve si discuterà di un’acquisizione a titolo definitivo per circa 6 milioni e poi tra una chiacchiera e l'altra il discorso potrebbe anche allargarsi e coinvolgere altri giocatori.

Non è infatti un mistero che ai bianconeri piaccia, e non da poco, Guglielmo Vicario, che però può diventare un'idea concreta solo se parte Szczesny. Come un'idea può diventare Jacopo Fazzini, centrocampista/trequartista classe 2003 con un promettente futuro davanti.

Manna e il ds dei toscani Accardi avranno molto di cui parlare nel loro incontro e nei discorsi potrebbero rientrare anche altri giovani bianconeri che potrebbero essere mandati in Toscana per crescere.

