Juve, c'è l'accordo per Sancho ma l'affondo finale arriverà dopo almeno due cessioni

La situazione, dettagli a parte, insomma, lascia pensare a una soluzione positiva della vicenda. La Juve, però, al momento non è intenzionata a chiudere subito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri vogliono prima vendere almeno due giocatori considerati in esubero. Il primo è Weah, il secondo Nico Gonzalez che, con la conferma di Conceiçao e l'arrivo di Sancho, non troverebbe spazio. Affari rispettivamente da 20 e 30 milioni che andrebbero a rimpolpare le casse della Juve, non solo per quanto riguarda la conclusione dell'affare con lo United ma anche la trattativa con il Psg per Kolo Muani.