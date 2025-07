Vlahovic, messaggio social: il serbo posta una storia con un “nove” in numeri romani

Ogni piccolo messaggio di Dusan Vlahovic sui social diventa tema di interesse in casa Juventus. Oggi tra i tanti temi affrontati da Comolli si è parlato anche del centravanti serbo: “Davanti a buona opportunità può partire”. A poche ore dalle parole del direttore generale della Juve il serbo ha scelto di postare su Instagram una storia con una foto di allenamento e un messaggio con scritto “IX...”, un nove in numeri romani. Ennesimo riferimento fatto al numero “9” da Vlahovic in questa estate dove il serbo può lasciare la Juventus.