De Laurentiis è pronto a liberare Giuntoli per la Juventus

Non è passata inosservata l'assenza di Cristiano Giuntoli alla presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli campione d'Italia. Da settimane si parla di un suo accordo con la Juventus per assumere la carica di direttore sportivo, ma finora non è arrivato il nulla osta da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda e non ha voluto entrare nel merito in occasione della prima uscita ufficiale del tecnico francese.