Attenta Juve, il Dortmund si inserisce per Sancho: contatti in corso

Importante indiscrezione sul futuro di Jadon Sancho dall'Inghilterra. Stando a Sky Sport UK, per l'esterno offensivo nel mirino della Juve si sarebbe inserito in maniera prepotente il Borussia Dortmund. Un interessamento molto concreto a quanto pare, col giocatore che avrebbe già dato il suo via libera a un eventuale ritorno in Bundesliga con la maglia del BVB e col club tedesco che avrebbe avviato già i primi contatti col Manchester United per discutere del possibile trasferimento. Un blitz che complica i piani di Comolli, da tempo sulle tracce dell'attaccante inglese per puntellare un reparto ancora zeppo di dubbi relativi al futuro di Vlahovic e Kolo Muani.