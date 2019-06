Juventus, lo Sporting Lisbona vuole Cristiano Ronaldo junior

11/06/2019

Questione di cuore e di DNA ma anche di qualità sul campo: lo Sporting Lisbona, dopo aver lanciato Cristiano Ronaldo (le giovanili dal 1997 al 2002, un anno in prima squadra nel 2002/03), ci prova anche con il figlio. Cristianinho oggi gioca con l'Under 9 della Juventus, dove ha già mostrato grandi capacità, ma il club portoghese - come racconta Correio da Manha - sta facendo di tutto per strapparlo ai bianconeri e per questo ne ha già parlato con Dolores Aveiro, mamma di CR7 e nonna di Cristiano junior.