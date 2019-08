Juventus, le voci su Neymar fanno volare il titolo in Borsa 

La prospettiva che la Juventus possa comprare Neymar piace a Piazza Affari che, in scia alle voci che vogliono un possibile interessamento del brasiliano ai bianconeri, si scalda e fa volare il titolo bianconero. In un mercato azionario sostanzialmente piatto il titolo Juventus parte alle 9.30 con un +3,57% per poi toccare +5,38% alle 10.30 per un valore ad azione di 1,564 euro.