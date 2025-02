Juventus-Kolo Muani, vicino l'accordo col Psg per il rinnovo del prestito

La trattativa con il Psg per la conferma di Kolo Muani è già a buon punto. Bianconeri e parigini sono vicini a un accordo per il rinnovo del prestito anche per la prossima stagione. Sarà ancora un prestito oneroso, anche se un po' più caro di quello attuale. Giuntoli sborserà 6 milioni di euro prima che, a giugno 2026, il cartellino passi di mano a titolo definitivo per 45 milioni di euro. Una cifra più "abbordabile" per la Juve, che potrebbe essere anche finanziata da una prossima cessione importante. Vlahovic, certo, ma anche Cambiaso.