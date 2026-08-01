Juventus: via libera per Kolo Muani a titolo definitivo, a Torino è arrivato Alajbegovic

Juventus-Nizza, le foto dell'amichevole
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Il francese pronto per le visite mediche. Il giovane attaccante bosniaco è sbarcato accompagnato da Pjanic, che lo seguirà in queste sue prime ore da bianconero
Finalmente Kolo Muani: il Psg ha infatti dato il via libera per le visite mediche dell'attaccante con la Juve dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i due club sulla base di 50 milioni di euro. Niente prestito oneroso ma sarà acquisto a titolo definitivo: 38 milioni di euro la parte fissa più 12 di bonus. Per il giocatore contratto fino al 2031 da 5 milioni netti a stagione. Ora corsa contro il tempo per averlo alla partenza della tournée di Hong Kong: domenica mattina visite mediche.
Intanto a Torino è arrivato Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco è sbarcato a Caselle accompagnato da Miralem Pjanic, che lo scorterà in queste prime sue prime ore da giocatore della Juventus, accolto dal team manager Fabris. Il talento 19enne è atteso dal tradizionale iter burocratico, che è subito iniziato con le visite mediche al J Medical e si concluderà con la firma sul contratto, preludio all'annuncio ufficiale. Alajbegovic si è diretto alla Continassa per prendere contatto con il quartier generale bianconero e sottoporsi ai test clinici. Carnevali e Massara sono riusciti a strappare il giocatore a una folta concorrenza, Chelsea in testa. Operazione con il Salisburgo da 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.
La Juve, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui per rinforzare l'attacco e il nome individuato per dare un ulteriore rinforzo offensivo a Spalletti è Joshua Zirkzee. Nome di certo non nuovo per la Serie A (ha giocato con Parma e Bologna) ma neppure per i bianconeri, che assieme a Milan e Roma già nei mesi scorsi aveva provato a riportarlo in Italia.
L'interesse del Manchester United per Francisco Conceiçao potrebbe favorire l'affare ma l'esterno portoghese è elemento gradito all'allenatore toscano e oltretutto è contento di stare alla Juve quindi solo una grandissima offerta potrebbe far capitolare lui come il club.
La vera idea di Carnevali e Massara è quella di riuscire a trovare posto altrove, come fatto per Openda, a Jonathan David in modo da trovare le risorse per andare seriamente sull'olandese. Nonostante l'attaccante voglia restare in bianconero, la Juventus non lo reputa incedibile e in caso di offerta sarebbe pronta a lasciarlo partire. Per ora si registrano solo alcuni movimenti dalla Ligue 1, con il Rennes e il Paris Fc che hanno mostrato interesse, mentre in Premier League si sono mosse Crystal Palace e Aston Villa ma con dei semplici sondaggi. La Juve valuta David 30 milioni di euro.
A proposito del CFO juventino, bisogna ricordare che proprio Massara stima Zirkzee dai tempi della Roma, dove aveva provato a portarlo, pur senza successo, l'estate scorsa. E se si ripetesse lo stesso schema di Alajbegovic? Pure il bosniaco era entrato nel mirino giallorosso prima che Massara approdasse a Torino, ora la storia può ripetersi con Zirkzee...
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