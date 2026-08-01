Juventus: via libera per Kolo Muani a titolo definitivo, a Torino è arrivato Alajbegovic

Finalmente Kolo Muani: il Psg ha infatti dato il via libera per le visite mediche dell'attaccante con la Juve dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i due club sulla base di 50 milioni di euro. Niente prestito oneroso ma sarà acquisto a titolo definitivo: 38 milioni di euro la parte fissa più 12 di bonus. Per il giocatore contratto fino al 2031 da 5 milioni netti a stagione. Ora corsa contro il tempo per averlo alla partenza della tournée di Hong Kong: domenica mattina visite mediche.



Intanto a Torino è arrivato Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco è sbarcato a Caselle accompagnato da Miralem Pjanic, che lo scorterà in queste prime sue prime ore da giocatore della Juventus, accolto dal team manager Fabris. Il talento 19enne è atteso dal tradizionale iter burocratico, che è subito iniziato con le visite mediche al J Medical e si concluderà con la firma sul contratto, preludio all'annuncio ufficiale. Alajbegovic si è diretto alla Continassa per prendere contatto con il quartier generale bianconero e sottoporsi ai test clinici. Carnevali e Massara sono riusciti a strappare il giocatore a una folta concorrenza, Chelsea in testa. Operazione con il Salisburgo da 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.