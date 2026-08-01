MANOVRE BIANCONERE

Juventus: via libera per Kolo Muani a titolo definitivo, a Torino è arrivato Alajbegovic

Il francese pronto per le visite mediche. Il giovane attaccante bosniaco è sbarcato accompagnato da Pjanic, che lo seguirà in queste sue prime ore da bianconero

01 Ago 2026 - 23:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Finalmente Kolo Muani: il Psg ha infatti dato il via libera per le visite mediche dell'attaccante con la Juve dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i due club sulla base di 50 milioni di euro. Niente prestito oneroso ma sarà acquisto a titolo definitivo: 38 milioni di euro la parte fissa più 12 di bonus. Per il giocatore contratto fino al 2031 da 5 milioni netti a stagione. Ora corsa contro il tempo per averlo alla partenza della tournée di Hong Kong: domenica mattina visite mediche.

Intanto a Torino è arrivato Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco è sbarcato a Caselle accompagnato da Miralem Pjanic, che lo scorterà in queste prime sue prime ore da giocatore della Juventus, accolto dal team manager Fabris. Il talento 19enne è atteso dal tradizionale iter burocratico, che è subito iniziato con le visite mediche al J Medical e si concluderà con la firma sul contratto, preludio all'annuncio ufficiale. Alajbegovic si è diretto alla Continassa per prendere contatto con il quartier generale bianconero e sottoporsi ai test clinici. Carnevali e Massara sono riusciti a strappare il giocatore a una folta concorrenza, Chelsea in testa. Operazione con il Salisburgo da 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Zirkzee prossimo colpo?

 La Juve, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui per rinforzare l'attacco e il nome individuato per dare un ulteriore rinforzo offensivo a Spalletti è Joshua Zirkzee. Nome di certo non nuovo per la Serie A (ha giocato con Parma e Bologna) ma neppure per i bianconeri, che assieme a Milan e Roma già nei mesi scorsi aveva provato a riportarlo in Italia.

Conceiçao resta, forse

 L'interesse del Manchester United per Francisco Conceiçao potrebbe favorire l'affare ma l'esterno portoghese è elemento gradito all'allenatore toscano e oltretutto è contento di stare alla Juve quindi solo una grandissima offerta potrebbe far capitolare lui come il club.

Le offerte per David

 La vera idea di Carnevali e Massara è quella di riuscire a trovare posto altrove, come fatto per Openda, a Jonathan David in modo da trovare le risorse per andare seriamente sull'olandese. Nonostante l'attaccante voglia restare in bianconero, la Juventus non lo reputa incedibile e in caso di offerta sarebbe pronta a lasciarlo partire. Per ora si registrano solo alcuni movimenti dalla Ligue 1, con il Rennes e il Paris Fc che hanno mostrato interesse, mentre in Premier League si sono mosse Crystal Palace e Aston Villa ma con dei semplici sondaggi. La Juve valuta David 30 milioni di euro.   

Il fattore Massara

 A proposito del CFO juventino, bisogna ricordare che proprio Massara stima Zirkzee dai tempi della Roma, dove aveva provato a portarlo, pur senza successo, l'estate scorsa. E se si ripetesse lo stesso schema di Alajbegovic? Pure il bosniaco era entrato nel mirino giallorosso prima che Massara approdasse a Torino, ora la storia può ripetersi con Zirkzee...

Leggi anche

Spalletti: "Mercato? Mi aspetto qualcosa perché in passato abbiamo sbagliato degli acquisti. Ma non possiamo comprare come altri club"

Juventus-Nizza, le foto dell'amichevole

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

kerim alajbegovic
juventus

Ultimi video

01:33
Vlahovic, estate da solo

Vlahovic, estate da solo

00:39
MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

00:37
DICH DE ZERBI SU ROMERO PER SITO 1/8 DICH

De Zerbi e il futuro di Romero: "Ci siamo scambiati qualche messaggio…"

00:54
Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

01:35
Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

02:08
Napoli, vendere per cambiare

Napoli, vendere per cambiare

01:06
Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

00:52
Mercato Inter, tutto su Romero

Mercato Inter, tutto su Romero

01:35
Mercato Juventus, giorni caldissimi

Mercato Juventus, giorni caldissimi

06:02
DICH SPALLETTI POST NIZZA 31/7 DICH

Spalletti: "Kolo Muani e Alajbegovic? Per certe trattative ci vuole pazienza"

00:53
Juventus, rebus portieri: piace Suzuki ma costa troppo

Juventus, rebus portieri: piace Suzuki ma costa troppo

01:21
Inter, l'arrivo di Stones non esclude Romero

Inter, l'arrivo di Stones non esclude Romero

00:32
Inter, a che punto siamo nella trattativa per Curtis Jones

Inter, a che punto siamo nella trattativa per Curtis Jones

01:02
Juventus, ecco i rinforzi in attacco! Da Kolo Muani ad Alajbegovic e un nome a sorpresa

Juventus, ecco i rinforzi in attacco! Da Kolo Muani ad Alajbegovic e un nome a sorpresa

01:38
Tutti a caccia di esterni: la Roma guarda in Bundesliga, la Fiorentina sogna un giocatore del Real Madrid

Tutti a caccia di esterni: la Roma guarda in Bundesliga, la Fiorentina sogna un giocatore del Real Madrid

01:33
Vlahovic, estate da solo

Vlahovic, estate da solo

I più visti di Juventus

Juve, è ora di salutare qualcuno: Conceiçao, Gonzalez e Gatti i nomi in uscita

Juve, preso Alajbegovic: bruciata la concorrenza con la regia di Massara l'assist di Pjanic

Juve, il Manchester United vuole Conceição: scambio con Zirkzee?

Joshua Zirkzee

Juve, si può: Zirkzee come Alajbegovic, sono due le variabili

DICH SPALLETTI POST NIZZA 31/7 DICH

Spalletti: "Kolo Muani e Alajbegovic? Per certe trattative ci vuole pazienza"

12) Parma - 1,5 milioni di euro a stagione

Juve, sono due le strade per arrivare a Suzuki: ipotesi asse con il Psg, gli scenari

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:56
Roma, ufficiale l'acquisto di Koulierakis dal Wolfsburg: il comunicato
19:51
Roma, Gasperini: "Rosa da completare, con le coppe servono due per ruolo"
19:32
Il Parma prova il colpo: trattativa avanzata per El Bilal Touré dell'Atalanta
19:25
Juve, ecco Alajbegovic: il bosniaco è atterrato a Torino con... Pjanic
17:54
Atalanta, El Bilal Touré non parte per Rotterdam: si va verso la cessione