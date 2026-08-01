Juve, ecco Alajbegovic: il bosniaco è atterrato a Torino con... Pjanic

In attesa di Kolo Muani, la Juventus abbraccia Kerim Alajbegovic. L'esterno bosniaco è arrivato in serata all'aeroporto di Torino Caselle con un volo privato dopo che l'offerta bianconera da 35 milioni più il 10% sulla futura rivendita è stata accettata dal Bayer Leverkusen.
Insieme al giocatore, anche l'ex centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, connazionale di Alajbegovic e decisivo per il trasferimento nel ruolo di intermediario. Il classe 2007 ora si dirigerà alla Continassa per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora.