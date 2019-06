Kean carta per De Ligt: la Juve ci pensa

25/06/2019

Nasce la Juve del futuro grazie a Mino Raiola che sta gestendo le trame dell'affare per portare Matthijs De Ligt in bianconero dall'Ajax. Una trattativa che sta entrando nel vivo e il nome nuovo è Moise Kean. Il giovane attaccante bianconero interessa moltissimo ai Lancieri e Paratici sta valutando se inserirlo come contropartita per abbattere il costo di 70 milioni di euro.



Kean è reduce dall'Europeo Under 21 che l'ha visto più protagonista fuori dal campo per i suoi comportamenti sopra le righe con tanto di punizione del ct Di Biagio. Il talento in campo non si discute, mentre lascia qualche perplessità il suo lato caratteriale. I bianconeri non vorrebbero perdere questo potenziale, ma sono davanti a un bivio. Tocca a Raiola sciogliere la matassa visto che è il procuratore di De Ligt e di Kean e ha ottimi rapporti con Juve e Ajax. Per i bianconeri la soluzione più gradita sarebbe quella di non perdere il totale controllo sul futuro del giovane attaccante, magari inserendo un diritto di ricompera.